Борислав Гуцанов.
По думите му парите ще бъдат за сметка на бюджета на социалното министерство.
"Това са допълнителни средства, освен тези, които са под линията на бедност. Пострадалите семейства могат да кандидатстват и за загубена техника и цялата сума може да стигне до 3800 евро, което е само от нашето министерство. Така е редно, така се подхожда при бедствия. Благодаря на МС, че ни подкрепиха", посочи Гуцанов.
Социалният министър допълни, че днес ще вкарат в НС законопроект за средствата за коледни и великденски добавки да се разписват в държавния бюджет, а не всеки път да не се знае дали ще има такива.
"Помощите няма да са само за пенсионери, а и за многодетни семейства, самотни майки, хора с увреждания. Така те няма да чакат подаяние, а държавата предварително ще е помислила за тях, за да имат нормални празници. Средствата ще се дават през декември и март, тъй като Великден се мести като дата", каза още той.
