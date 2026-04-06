Задължително искам да кажа. Всеки, който казва, че ще има добив на шистов газ в Добруджа, е просто един лъжец. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на посещение в Добрич.

По думите му става дума за Червенобрежкия регион, който е много далече от житницата на България. "Това ни го сложиха в устата, за да ви плашат", каза той.

Борисов напомни, че има мораториум за използването му, който е внесен от ГЕРБ. "Видях с каква радост започнаха да говорят, но са сгрешили", добави той.

"Каквито и мерки и компенсации да въвежда правителството, никога няма да излезем на глава с тези високи цени", подчерта Бойко Борисов.

Според него единственото, което спасява България, е единство и разум."Там където можем да си помогнем с конвенционален газ, извън Добрич", уточни лидерът на ГЕРБ.

Припомняме, че преди дни водачът на листите на ГЕРБ-СДС в 24 МИР - София и 29 МИР – Хасково Делян Добрев заяви в предаването "Лице в лице" по bTV следното: "При добива на шистовия газ вече не се използват химикали и опасенията за околната среда и живота на хората са неоснователни. Шистовият газ е 4 пъти по-евтин".