Брутален акт на агресия над малко коте! Момче го взима и удря в земята!
На видео се вижда как момче взима коте и след това го хвърля жестоко в земята. По-късно става ясно, че животното е умряло, вследствие на силния удар.
