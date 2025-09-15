ЗАРЕЖДАНЕ...
Брутална катастрофа на бул. "Ботевградско шосе" в София! Колата е на части!
"Не изглеждаше да има оцелели, имаше крайници по пътя", пишат в социалните мрежи очевидци.
Инцидентът е станал в посока АМ "Хемус".
Джигитът от "Ботевградско шосе" е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
12:48
Окръжна прокуратура – Плевен обвини и задържа шофьора, причинил катастрофата, при която загина 12-годишно дете
01.04
Мъж с потресаваща история: Шофьорът беше изпаднал в гърчове, таксито се удари се стълба, който гръмна, а двигателят изпуши
01.04
Шофьорка направи нарушение, а мъж реши да "раздава справедливост" и започна да й налага колата с ритници
11:28
Зам.-министър Филип Попов за случая в Русе: На камерите се вижда, че скоростта на автомобила е превишена
10.09
29,99 лева за сандвич на Терминал 2 на летището в София
14:43 / 14.09.2025
