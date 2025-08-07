ЗАРЕЖДАНЕ...
Брутално: Без колани, дете в скута и с 200 км/ч - млада двойка с Porsche шокира
По време на краткото видео с "хвалбата" ясно се вижда, че жената, качила видеото, Тинка е без колан, а на краката ѝ седи детето ѝ. Мъжът до нея решава да "подаде газ" и тихо ѝ казва "Я, го дръж", а след това се засилва по иначе празната улица. Не става ясно къде точно из България се развива действието.
След като непознато момче забелязва безумното ѝ стори в социалните мрежи, то решава да го публикува в профила си и да разпространи как човек не трябва да бъде безотговорен към живота.
Тинка намира телефона на момчето и решава да му позвъни, за да го помоли да изтрие клипа.
"Моля те, изтрий го. Ще ми направиш големи неприятности и проблеми.
Аз съм малка на години, не мисля какво правя. Моя грешка, но по на 20 години сме. Не мислим какво правим. Правим грешки.", казва Тинка.
Непознатото момче ѝ обяснява, че трябва да се научат да мислят какво правят и предвид множеството катастрофи с млади хора, той не смята да го изтрие.
В разговора се включва и шофьора на Поршето.
"Тя е снимала неволно за малко. Не е окей и така, брат. Звъня ти, да те помоля. Твоя воля е дали ще го изтриеш, или не. Ще имаме главоболие от просто един клип. Не знаех, че е снимала и че ще го качва, луд. Ще е едно добро дело в живота ти /ако се изтрие клипа/, а ние ще си вземем поука.", казва шофьора.
Момчето, качило клипа, е намерило снимка на Тинка до луксозната кола.
"РВ7278А - последната буква остава за органите на реда.", пише още той.
В профила на Тинка се виждат множество сходни кадри на тази опасна ситуация.
Надяваме се, че органите на реда ще се самосезират по случая.
Точният
преди 34 мин.
Това са някакви цигани...Този брадатия талибан и чалгарска музика....типично циганско поведение.
Стамат89
преди 1 ч. и 21 мин.
Ай ся като сте на по 20, НАП да дойде да провери от къде пари за порше :) Да не излезе пак някой защитен свидетел само
djeovane
преди 2 ч. и 9 мин.
Като си платиш глобата, ще ти е за урок!!! Все едно за първи и последен път правиш такива простотии? "Добро дело", "поука" - смях в залата!!! П.С музиката е невероятна да знаеш!!!
