Брутално посегателство в детска градина: Според родителите учителката е запечатала с тиксо устата на детето
© bTV
Според майката над детето е упражнено и физическо, и психическо насилие. По думите ѝ ситуацията, в която синът ѝ е попаднал е била животозастрашаваща.
Момченцето споделя за инцидента на 9 януари, друг учител свидетел как устата му е залепена от педагог с тиксо. Между тях избухва скандал, пише bTV.
Директорката на учебното заведение Ваня Недялкова коментира, че е била изключително изненадана от сигнала, защото досега не е имало оплаквания от въпросната учителка. По думите ѝ информацията на майката не е потвърдена.
"Въпросната госпожа работи от 2 години в нашето учебно заведение, има изключително добри отзиви от родителите, децата са привързани към нея. Тя е изключително нежен и приветлив човек. Не знам за конфликт между учители или родители“, посочи Недялкова.
Зам.-кметът на Община Враца Петя Долапчиева заяви, че досега не са имали в градската администрация жалба срещу въпросната детска градина. По думите ѝ са проведени разговори с психолог, който е готов да подкрепи както семейството, така и персонала в градината.
Родители на други деца заявиха, че този сигнал е спекулация, а децата им идват с усмивка на градина. "Познавам майката, децата ни са в една група и категорично не ѝ вярвам. Моето дете тук е сигурно и спокойно“, каза друг родител.
