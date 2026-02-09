Сподели close
Благодарение на спечеления медал на Тервел Замфиров в гиганрския паралелен слалом на алпийския сноуборд България влезе в подреждането по медали.

След първите два състезателни дни едва 15 държави имат отличия от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо. 

Ето и класирането до момента по отличия:

златни сребърни бронзови общо

1. Норвегия  3  1  2  6

2. САЩ   2   0   0  2

3. Италия 1 2 6 9

4. Япония   1   2 1  4

5. Австрия 1 2 0 3

6. Германия 1 1   1 3

7. Чехия 1 1 0 2

7. Франция 1 1 0  2

7. Швеция 1  1   0  2

10. Швейцария   1 0   0  1  

11. Република Корея 0 1 0 1

11. Словения 0 1 0 1

13. БЪЛГАРИЯ 0 0 1 1 

13. Канада 0 0 1 1

13. Китай 0 0 1 1