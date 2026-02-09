България и още едва 14 държави имат медали от Игрите в Милано за момента!
След първите два състезателни дни едва 15 държави имат отличия от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.
Ето и класирането до момента по отличия:
златни сребърни бронзови общо
1. Норвегия 3 1 2 6
2. САЩ 2 0 0 2
3. Италия 1 2 6 9
4. Япония 1 2 1 4
5. Австрия 1 2 0 3
6. Германия 1 1 1 3
7. Чехия 1 1 0 2
7. Франция 1 1 0 2
7. Швеция 1 1 0 2
10. Швейцария 1 0 0 1
11. Република Корея 0 1 0 1
11. Словения 0 1 0 1
13. БЪЛГАРИЯ 0 0 1 1
13. Канада 0 0 1 1
13. Китай 0 0 1 1
Бащата на Сияна: Започва гаврата. В моргата ти подават визитки. Пред "Пирогов" стои "дежурна" G-класа. Някои родители подписват
05.02
Училището, в което е учил самоубилият се Билгин, с нов директор от днес - проверката на МОН продължава
02.02
АКБ: Публичното осъждане на непрофесионалните практики е единстве...
12:19 / 06.02.2026
Адв. Димитър Марковски: Съмнително е, че Калушев не се свързва с ...
12:10 / 06.02.2026
Експерт по национална сигурност за случая "Петрохан": Имали са го...
10:03 / 06.02.2026
Бащата на 15-годишен младеж: Детето ми е с Калушев, нямам връзка ...
09:01 / 06.02.2026
Два язовира в Кърджалийско рязко повишиха нивата си
08:31 / 06.02.2026
Освободиха гинеколога от София, задържан заради скандалните запис...
20:37 / 05.02.2026
