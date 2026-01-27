Българската хранителна банка помогна на хиляди във във Варна и Добрич
В плановете за 2026 г. са залегнали разкриването на регионален склад в района, разширяването на партньорската мрежа от общини и неправителствени организации, както и стимулирането на производители на храни от Североизтока да станат дарители на Българската хранителна банка. По този начин те могат да ограничат изхвърлянето на хранителни продукти, както и да получат данъчни облекчения. В подкрепа на мисията на БХБ могат да се включат и търговски обекти, където да бъде реализирана кампанията "Килограм Доброта", в която клиенти даряват трайни храни с помощта на доброволци. През 2025 г. кампанията постави рекорд, като бяха събрани над 26 тона трайни храни само за един уикенд в София.
Цялостните ползи от хранителното банкиране имат и своите екологични измерения. В световен мащаб една трета от произведената храна се изхвърля, а това води до допълнителна загуба на ресурси. В България всяка година около 100 кг годна храна на човек от населението отива на боклука. На този фон към момента БХБ успява да спаси едва под 1% от това количество. За сравнение в Германия и Испания хранителните банки успяват да спасят 17% от излишната храна.
Данните бяха съобщени от д-р Гавраил Гавраилов, координатор "Партньорства и обществено ангажиране“ в навечерието на годишнината на Българската хранителна банка. 14 години след началото на дейността, БХБ остава единствената действаща организация за хранително банкиране в страната. Въпреки отличните резултати до момента, организацията е поставена пред нови трудности и предизвикателства, които заплашват ежедневната ѝ работа и възможността ефективно да изпълнява социалната си мисия. Основен проблем остава липсата на достатъчно складово пространство в София, което заплашва да осуети редовното получаване на хранителни дарения от страна на бизнеса.
През 2025 г. в дейността на БХБ бяха отбелязани редица рекорди. Подкрепените лица за годината са 87 941. В партньорство с 338 организации, програми и социални услуги в страната бяха разпределени 482 568 кг хранителни продукти. Подобни годишни резултати не са постигани до момента в историята на банката.
БХБ продължи да изгражда своя организационен капацитет. Признание за това беше успешно преминатия одит от страна на "Глобалната мрежа на хранителните банки“ (GFN) в началото на ноември 2025 г. Банката утвърждава своето членство и в “Европейската федерация на хранителните банки" (FEBA). През отминалата година екипът на банката се разрастна, бяха привлечени 58 нови партньорски организации, програми и услуги. Такива са например Социалния патронаж в община Генерал Тошево и храм "Св. Арх. Михаил" във Варна. През 2025 година общо за страната бяха разпределени с над 50 тона повече храна в сравнение с година по-рано. Тези хранителни продукти достигнаха до нови над 5000 хора в нужда в различните региони на страната.
През 2026 г. продължава ангажимента на Българска хранителна банка да подкрепя най-нуждаещите се от хранително подпомагане. Все още всеки втори българин над 65 години не се храни пълноценно. Всяко трето дете в страната не се храни редовно, което често води до риск от отпадане от училище. През 2025 г. БХБ успя да подкрепи с хранителни дарения 23 686 българи на възраст над 65 години и 33 952 деца и младежи.
Българската хранителна банка безвъзмездно приема, съхранява и разпределя до хора в нужда и в риск от бедност излишната и годна храна в България. От създаването си през 2012 г. банката работи за среда и практики, които насърчават компаниите от хранителната индустрия да даряват излишната храна. В периода 2015 - 2017 г. Българска хранителна банка съдейства за подобряване на законовата практика за даряване на храни. От началото на 2017 г. всички дарени храни са освободени от ДДС, а от средата на 2022 г. отпадат всички административни пречки пред даряването на излишната храна, така че за компаниите от хранителната индустрия да е по-изгодно да даряват излишната и годна храна, вместо да я унищожават.
