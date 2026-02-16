Бургазлиев остава зад решетките
Според прокуратурата мярката, наложена от Окръжния съд, е адекватна и трябва да бъде продължена. Според обвинението има опасност Никола да се укрие, ако излезе на свобода. От доказателствения материал може да се направят категорични изводи за авторството на деянието, подчерта прокурор Стефанова, която определи случая в Слънчев бряг като “тежко умишлено престъпление".
Адвокат Галина Колева заяви от своя страна, че няма опасност Бургазлиев да се укрие и да извърши друго престъпление. “Във фаза на приключено производство сме и от месец и половина чакаме Прокуратурата да даде ход на делото по същество", подчерта тя. Според нея мярката на Окръжния съд, наложена през август, е била при съвсем различни обстоятелства, тоест начален етап на разследване.
“Какво престъпление би извършил, ако е с мярка “Домашен арест" и защо тя не би обезпечила явяването му при бъдещия съдебен процес", попита в съдебната зала адвокат Колева.
Бургазлиев е обвинен в най-тежкото престъпление срещу транспорта, подчерта юристът. “Държавното обвинение, за да угоди на обществения натиск, го е обвинило в умишлено престъпление. Какъв умисъл може да има за 8 секунди", добави адвокатът и подчерта, че несебърлията не е искал да се стига до инцидента. От защитата поискаха мярка “Домашен арест" с електронна гривна.
Моля ви да ми дадете шанс да завърша образованието си, защото сега не мога да го направя, тъй като уча в специализирана паралелка, изискваща електронна среда. Никога не съм мислил да се укривам. Това зави пред съда обвиняемият за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг Никола Бургазлиев.
