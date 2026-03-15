Бургазлии излязоха на протест, искат ремонт на пътя до Каблешково
© БНТ
Преди месец на пътя е имало 20-сантиметрови дупки, а днес на места те са заличени с лек козметичен ремонт. Искането на протестиращите е за цялостен ремонт, предаде NOVA.
Това е втори протест в рамките на месец. Протестиращите са получили имейл от Агенция "Пътна инфраструктура", в който им се отказва ремонт. Ако не бъдат чути, организаторите на протеста заплашват с блокиране на основния път за влизане към Слънчев бряг от магистрала "Тракия" през натоварените летни месеци или още в началото на туристическия сезон.
Мястото е неосветено вечер, пътят е в лошо състояние, а катастрофите по него са десетки. Внесена подписка в няколко институции от недоволни достигна повече от 3600 подписа.
/
След тежката катастрофа на Владая: 30-годишна жена е с опасност за живота, други трима са ранени
23.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.