Бързият влак от Бургас за София е спрял между Побит камък и Вакарел, ето защо
Оказва се, че желязото се е накъдрило от високите температури и той не може да продължи по релсите.
Композицията е прехвърлена на съседните релси и е продължила пътя си. Влакът се е движел със 117 минути закъснение, като вече е пристигнал в София
