Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Бързият влак от Бургас за София е спрял между Побит камък и Вакарел. Това заявиха от пресцентъра на БДЖ за Фокус. Влакът е спрял заради установени нарушения на релсите. 

Оказва се, че желязото се е накъдрило от високите температури и той не може да продължи по релсите.

Композицията е прехвърлена на съседните релси и е продължила пътя си. Влакът се е движел със 117 минути закъснение, като вече е пристигнал в София