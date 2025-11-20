Сподели close
Бус се обърнал на АМ "Тракия", в посоката Пловдив. Инцидентът се е случил на 15 км.

"Ще е затворена вече магистралата", написа мъжът, който публикува снимки в групата "Катастрофи в София".