Ще бъде задействан BG Alert ! Бъдете предпазливи.Това написа кметът на Царево Марин Киров. Причината е прогнозата за обилни валежи тази нощ.Нещо много важно, за което никой никъде не пише, а трябваНамерихме време и прегледахме обстойно моделите. Та, трите регионални такива с висока резолюция (на картите) прогнозират нови локални, но и значителни валежи през следващото денонощие в Бургаско и по Южното Черноморие!Възможни са количества до 50-80 л/кв.м., а и повече дори на места там. Местната власт да следи реките и деретата от полунощ нататък, за да няма изненади и проблеми!