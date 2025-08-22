ЗАРЕЖДАНЕ...
Часове наред продължава огромното задръстване на АМ "Тракия"
© Фокус
Припомняме, че по-рано днес читател на медията ни съобщи за пътен инцидент като от пожарната потвърдиха за катастрофа между лек автомобил и ТИР.
След запитване от "Фокус" до полицията, от ОДМВР - София дадоха подробности за инцидента и заявиха, че има жена, която е транспортирана за преглед в болница.
Шофирайте внимателно!
Още по темата
/
"Аз съм дошла да се пека! Сега ли решихте да чистите?": Плажуваща се нахвърли на жена, доброволно почистваща плажа
21.08
Не само в Миконос и Санторини, всички летища в Гърция отчитат засилен трафик през летните месеци
20.08
Още от категорията
/
Окръжният прокурор на Стара Загора с коментар за стрелбата и кражбата от дерайлиралия влак край Пясъчево
21.08
16-годишното момче, пострадало в "Слънчев бряг", е пуснато на водния атракцион без придружител
21.08
Здравното министерство стартира проверка по случая с починалото дете в Несебър, имало е оборудвана линейка до мястото на трагедията
19.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Протест в памет на починал след междусъседски скандал фотограф от...
19:48 / 21.08.2025
Какво се случва с язовир "Батак"?
17:22 / 21.08.2025
Решетки за двама от тримата задържани след трагедията в Несебър
16:53 / 21.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.