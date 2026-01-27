Шест села в община Ардино отново без пътна връзка заради придошлата река АрдаКметът на община Ардино инж. Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи, паднали на 26 и 27 януари 2026 г., съобщиха от Общината.Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.Причината за обявяването на бедственото положение е заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница. В резултат на придошлите води мостът е станал непроходим, което отново остави засегнатите населени места без пътна връзка.Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци с цел гарантиране безопасността на населението. Мостът е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите села