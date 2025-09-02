ЗАРЕЖДАНЕ...
Частна инициатива сътвори нещо красиво край Варна
Младен Стелянов публикува снимки и обяснение във Фейсбук групата "ЖП гари и инфраструктура". Той пояснява, че хората са вложили част от историята на гарата, благодарение на предоставените им снимки от личности, свързани с нея, и финансовата помощ от винарна Lozeto estate!
Историята на Дългопол също е много интересна. Старото му име е Ново село. Като такова то е било част от Провадийска околия.
Преименувано е в Дългопол през 1934 година, а през 1964 г. село Дългопол е признато за селище от градски тип, като през 1969 г. получава статут на град.
