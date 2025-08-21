ЗАРЕЖДАНЕ...
Черен ден на морето! Трима се удавиха в морето, борят се за живота на дете!
©
Малко след 12:00 ч. вчера е подаден сигнал, че в района на плажа към къмпинг "Каваци-юг“ в морето срещу втори спасителен пост се удавила 72-годишна жена от София.
Около 16:30 ч. в района на северния плаж на Приморско до пост №7 в морето се е удавил 35-годишен чешки турист, пристигнал в България на 16 август.
Малко преди 18:00 ч на неохраняема зона на плаж "Силистар“ се е удавил 41-годишен мъж от София.
Около 17.45 ч. на плажа срещу хотел "Белвю“ в Слънчев бряг от морето до спасителен пост №5 е извадено 13-годишно момиче от Молдова. По данни на родителите малко по-рано то влязло в морето, но от вълните залитнало и се потопило под вода за кратко време. Вероятно е получило паник атака, впоследствие направило "гърч“ и е транспортирано по спешност в УМБАЛ – Бургас, където е настанено в отделение "Реанимация“ на апаратно дишане, в критично състояние и с опасност за живота.
Още по темата
/
"Аз съм дошла да се пека! Сега ли решихте да чистите?": Плажуваща се нахвърли на жена, доброволно почистваща плажа
11:09
Не само в Миконос и Санторини, всички летища в Гърция отчитат засилен трафик през летните месеци
20.08
Още от категорията
/
Синът на починалия фотограф Динко Георгиев: Майка ми се беше барикадирала вкъщи, с баща ми се прибрахме по най-бързия начин!
08:43
Екшън и кражба от дерайлиралия влак край с. Пясъчево: Полицай е прострелял мъж при самозащита, двама младежи са задържани
20.08
Няма загинал работник в завод "Арсенал" в Казанлък, мъж е пострадал при пожар на територията на предприятието
20.08
Разследващи на жестоко убийство в Първомай: Извършителят не е дал обяснение кой точно е искал да намушка
20.08
Пиян и въоръжен мъж нападна семейството на управителя на приюта за безстопанствени животни в Благоевград
20.08
Вижте как изглежда автобусът, след като джигитът с летящия автомобил се заби в него и уби 1 човек
19.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик...
17:48 / 20.08.2025
Евакуираха работници от горяща фабрика в Сливен
17:21 / 20.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.