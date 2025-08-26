ЗАРЕЖДАНЕ...
Черната пантера отново се появи, но не в Шумен
©
Сигналът е подаден вечерта на 25 август 2025 г. в Районното управление в Тутракан. По информация на очевидци забелязаното животно е приличало на черна пантера.
Днес със заповед на Областния управител на Силистра е свикан кризисен щаб.
Още по темата
/
Директорът на зоопарка в Ловеч: Ако се натъкнете на черния леопард в "Шуменското плато", никога не трябва да му обръщате гръб
18.07
Шуменската полиция: Не е постъпвала официална информация за второ животно от семейство "котки"
07.07
Професор: Има масова психоза по темата с пантерата, няма как голяма котка да е преминала от България в Румъния
07.07
"Ситуацията е по-лоша от ковида": Хотелиери и ресторантьори настояват за компенсации заради издирването на леопарда край Шумен
06.07
Експерт за черния леопард: Много е възможно някой, който си гледа домашна пантера, да си е направил шега
05.07
Още от категорията
/
От "Пирогов" с последни новини за състоянието на Марти, който беше пометен от АТВ в Слънчев бряг
08:21
Черноморец е под вода!
25.08
Поривите на вятър в Русе достигнаха до 86 км/ч – пожарникарите започнаха разчистване на блокирания на много места град
22.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Продължава мъката по АМ "Тракия" до Пловдив
17:25 / 25.08.2025
Затвориха магистралата край Пловдив
15:31 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:27 / 25.08.2025
Проливен дъжд и силен вятър на къмпинг "Градина"
11:35 / 25.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.