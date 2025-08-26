Предполагаема черна пантера се е появила в района между селата Богданци и Търновци (Община Тутракан). Това съобщиха за "" от ОДМВР - Силистра.Сигналът е подаден вечерта на 25 август 2025 г. в Районното управление в Тутракан. По информация на очевидци забелязаното животно е приличало на черна пантера.Днес със заповед на Областния управител на Силистра е свикан кризисен щаб.