Предполагаема черна пантера се е появила в района между селата Богданци и Търновци (Община Тутракан). Това съобщиха за "Фокус" от ОДМВР - Силистра.

Сигналът е подаден вечерта на 25 август 2025 г. в Районното управление в Тутракан. По информация на очевидци забелязаното животно е приличало на черна пантера.

Днес със заповед на Областния управител на Силистра е свикан кризисен щаб.