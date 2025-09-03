ЗАРЕЖДАНЕ...
Черният леопард забелязан край Дупница?
© Илюстративна снимка
Мъжът от село Крайници е съобщил, че е забелязал животно, което прилича на издирвания черен леопард. По непотвърдена информация е заявил, че разполага и с видеоклип.
Полицейските екипи трябва да удостоверят или да отхвърлят истинността на подадения сигнал.
Amur
преди 2 ч. и 11 мин.
Еее,СТИГА ОСТАВЕТЕ КОТЕТО НА МИРА.
