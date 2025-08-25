Сподели close
Силна буря е ударила Черноморец. Това става ясно от кадри на Meteo Balkans.

"Локално наводнение в Черноморец", пишат синоптиците.

Припомняме, че по-рано ви съобщихме за силна буря на къмпинг "Градина".