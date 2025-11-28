Четирима отвлякоха жена, задържаха ги в Стара Загора
Мъжът, подал сигнала, е заявил, че на същия ден на улица в Николаево четирима негови познати са отвлекли 34-годишна жена. Подателят на сигнала е казал още, че единият от мъжете, след употреба на сила, му е откраднал 450 лева, мобилен телефон и кабел за зареждане, както и златен ланец от жената.
Полицаите са намерили четиримата мъже в Стара Загора. У тях са намерени откраднатите вещи, като те са ги предали с протокол за доброволно предаване.
Жената също е установена и се намира при близките си, уточниха за БТА от полицията.
В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство.
