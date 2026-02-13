Читалище в наше село получи фрапантна сметка за такса смет
Любка Йончева, председател на народно читалище "Страхил – 1903“, разказа пред БНТ:
"В писмото пише 3 600, в началото помислих, че е в лева и много се притесних. После стана веселба – оказа се, че е в евро. Тоест, около 7 200 лева данък смет при субсидия от 23 000 лева.“
Читалищата разчитат на държавна субсидия, общинска помощ, дарители и проекти, затова изрядността по плащанията е от съществено значение.
"Не може да има неплатени осигуровки на служител, не може да има неплатени данъци, защото това ще доведе до отказ на министерството по проектите ни – влизаме в патова ситуация и омагьосан кръг“, допълни Йончева.
Високата такса се дължи и на оценката на сградата на читалището – близо 188 000 евро.
"Скъпа сграда, почти като петзвезден хотел. Ако тази такса не отпадне и не е техническа грешка, ще трябва да затворим врати“, предупреди председателката.
Проблемът възниква след като на общинска сесия през ноември миналата година съветниците не приеха предложението на кмета на Хисаря читалищата без търговска дейност да бъдат освободени от налога.
Кметът на Община Хисаря Ива Вълчева поясни:
"Досега читалищата не са плащали данък битови отпадъци. Но това е недостатък както за ползвателите, така и за общината. Като собственик трябва да декларираме цялата си собственост.“
След подадените декларации се появили огромни суми, сред които тази в Кръстевич.
"Ще направим проверка, ще предекларираме некоректно подадените декларации и стойностите ще бъдат променени“, увери кметът.
Следващата година общината отново ще предложи на общинския съвет освобождаване на читалищата от такса смет, а дотогава налогът остава в сила.
/
