Вчера около 10:00 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение, че на неохраняем плаж, разположен между село Емона и местността Иракли, се удавила рускиня, продължително пребиваваща във Варна.Тялото на жената е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.