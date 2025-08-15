Товарен влак с цистерни гори в хасковското село Пясъчево. Гори дизелово гориво.По първоначална информация горят осем вагона. На мястото на инцидента има екипи на полицията и пожарната.В социалните мрежи очевидци разпространиха кадри от пожара. Местни медии съобщават, че на терен работят 20 автомобила на пожарната.