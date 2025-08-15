ЗАРЕЖДАНЕ...
Цистерни с дизелово гориво горят край село Пясъчево
По първоначална информация горят осем вагона. На мястото на инцидента има екипи на полицията и пожарната.
В социалните мрежи очевидци разпространиха кадри от пожара. Местни медии съобщават, че на терен работят 20 автомобила на пожарната.
