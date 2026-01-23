Започнаха строително-монтажните дейности по реновиране на Спортната зала в Суворово. Те ще бъдат изпълнени по проекта "Енергийно обновяване на сградата на Спортно-възстановителен и културен комплекс "Генерал Суворов“, гр. Суворово“. Той се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 "Нисковъглеродна икономика“. Общата му стойност е 499 375, 14 евро. Бенефициент е местната администрация, съобщиха от Областния информационен център във Варна.По проекта ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност на залата в съответствие с изготвения доклад от обследване, като целта е достигане на клас на енергопотребление "А“ и минимум 30% спестяване на първична енергия. Ще бъде извършена модернизация на инфраструктурата съгласно предписаните неотложни мерки в техническите паспорти и ще се изпълнят дейности, осигуряващи достъп на хора в неравностойно положение. Ще бъде изградена и фотоволтаична система за производство на електрическа енергия за собствени нужди, което ще доведе до редуциране на крайното потребление на ток и на разходите на общината, както и до намаляване на емисиите на парникови газове. Ще бъдат монтирани термопомпи на покрива на сградата.Проектът е стартирал на 16.05.2024 г. и ще продължи до 30.06.2026 г.