Дадоха старт на проект за енергийно обновяване на Спортната зала в Суворово
По проекта ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност на залата в съответствие с изготвения доклад от обследване, като целта е достигане на клас на енергопотребление "А“ и минимум 30% спестяване на първична енергия. Ще бъде извършена модернизация на инфраструктурата съгласно предписаните неотложни мерки в техническите паспорти и ще се изпълнят дейности, осигуряващи достъп на хора в неравностойно положение. Ще бъде изградена и фотоволтаична система за производство на електрическа енергия за собствени нужди, което ще доведе до редуциране на крайното потребление на ток и на разходите на общината, както и до намаляване на емисиите на парникови газове. Ще бъдат монтирани термопомпи на покрива на сградата.
Проектът е стартирал на 16.05.2024 г. и ще продължи до 30.06.2026 г.
/
