Деца, родители и учители от ДГ "Добри Чинтулов“ в село Въглен, Варненско се включиха в инициативата "Да се усмихнем“, която се реализира по проект на "Силен старт“ на МОН и има за цел да засили партньорството със семействата.Родителите влязоха в групите при своите деца и бяха запознати с учебната среда и методите на работа с децата. Инициативата "Да се усмихнем“ ги върна в детските им години чрез рисунки и различни забавни занимания. Според директора Кристина Костадинова отварянето на вратите на образователната институция за родители е начин за споделяне и доверие между децата, родителите и педагогическия екип. Тази учебна година малчуганите в градината на село Въглен, община Аксаково, са с 11 повече от миналата – общо 46.Инициативата "Да се усмихнем“ е само част от съвместните занимания със семействата, които се осъществяват по проекта. Учебната година в ДГ "Добри Чинтулов“ започна със спортен празник, за да се насърчи физическата активност и спортния дух на децата и родителите, както и да се сплоти общността чрез съвместни занимания. Също така семействата влизат в детската градина, за четат любими детски книги, да засаждат дървета, да участват в танцови и творчески фестивали и др.От тази учебна година децата и техните учители са в нова сграда, където могат в уютна среда да провеждат своите занимания по интереси и работа с родители. За нея са отпуснати над 1 млн. лв. по програмата на МОН за изграждане, ремонт и пристрояване на детски градини и училища. Средства са отпуснати и от община Аксаково."Силен старт“ се финансира по програма "Образование“ и се съфинансира от Европейския социален фонд. Много от дейностите целят осигуряване на достъп и трайно приобщаване на деца в предучилищното образование, за да се намали броят на отпаднали от образователната система. Още на ниво градина или ясла децата се включват в допълнителни обучения, занимания по интереси, спортни занимания, дейности, свързани с опазване на природата и др. Чрез различни инициативи и мероприятия родителите също участват в процеса на предучилищно образование и в живота на образователната институция