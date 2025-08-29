ЗАРЕЖДАНЕ...
Дерайлира първият вагон на бърз влак от Бургас за София
©
На място незабавно са изпратени аварийни екипи, които работят по възстановяване на движението и осигуряване на безопасността. Причините за инцидента ще бъдат установени от компетентните органи. Инспектори от Районна Железопътна Инспекция-Пловдив също пътуват към гара Калитиново.
Движението в участъка временно е преустановено, като за пътниците от всички засегнати влакове, ще бъде осигурен алтернативен транспорт. БДЖ и НКЖИ поднасят извинения за причиненото неудобство и уверяват, че безопасността на пътниците остава основен приоритет.
Още по темата
/
Голям железопътен проект: Изграждат изцяло нов релсов път от Ямбол през Елхово и Лесово до Турция, скоростта до 160 км/ч
12.08
Обявени са обществените поръчки за последните 2,4 км от жп линията от Гюешево до РСМ и за участъка София-Радомир
28.07
Гроздан Караджов: БДЖ въвежда мобилни устройства за издаване и валидиране на превозни документи във влаковете
25.07
Транспортният министър: Вчера за първи път от доста време нямаше проблем с климатиците в нито един влак!
06.07
Гроздан Караджов въвежда извънредни мерки в БДЖ: Чашата на всякакво търпение от моя страна преля!
04.07
Още от категорията
/
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
28.08
Николай Попов: На дядото на Сияна му беше отказано обезщетение. Добре известна застрахователна компания е отговорна за това
27.08
Кметът на Сапарева баня за избягалите малчугани: Назначил съм проверка. Децата са проблемни, липсва им уютът на семейната среда
27.08
От "Пирогов" с последни новини за състоянието на Марти, който беше пометен от АТВ в Слънчев бряг
26.08
Черноморец е под вода!
25.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Привлякоха към наказателна отговорност служителя на ЦГМ за боя в ...
15:40 / 28.08.2025
Бащата на Ивелин Цветанов: Синът ми бе съсипан от раздялата, стра...
11:47 / 28.08.2025
Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура
08:49 / 28.08.2025
Жена е загубила бебето си след катастрофа на същото място с фатал...
08:36 / 28.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.