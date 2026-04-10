Уникални цветя в момента цъфтят на Мадарското плато край крепостта.

Всяка пролет очарователните дребни перуники покриват поляните всяка пролет в края на март и началото на април. От "Дестинация Шумен" се обърнаха с молба към туристите в района:

"Пазете малките красавици и в никакъв случай не ги берете, изкоренявайте, а като преминавате, бъдете внимателни да не ги настъпите, за да могат още години наред да ни радват."

Перуниката е една от така наречените “самодивски билки", които са се използвали в миналото от русалии, кукери, шамани и знахари в магически ритуали за постигане на здраве и благоденствие на хората. Съществува поверие, че перуниката носи щастие, успех и победа и когато човек е вземе в ръце, тя му носи сила и енергия. Хората вярвали, че коренът на перуниката изпълнява всякакви желания и помага на човек да постигне набелязаното, правили го по- целеустремен. Това може да се обясни с положителното въздействие на перуниката на вълново ниво върху аурата на човека, което се изразява в повишаване на дължината на жизнената му вълна. Сигурно не случайно перуниката се слави и като любимото цвете на Христос.