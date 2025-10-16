ЗАРЕЖДАНЕ...
Дете е с тежки изгаряния и опасност за живота след токов удар
По първоначални данни е изяснено, че по време на голямото междучасие група деца са се отправили по черен път в посока гробищния парк на селото. Две от тях са се покатерили на електрически стълб, като едно от тях е получило токов удар.
Виковете за помощ на децата били чути от работници в двора на училището, които успели да ги свалят, а медицинският специалист на училището оказал първа помощ до идването на спешните медици.
Пострадалото момче е настанено за лечение в столична болница с 26% изгаряне, в термичен шок, с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.
