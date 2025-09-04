Digital4Shumen: Дигитален Шумен се завръща на 27 септември. Добре познатата сграда и централен офис на Телепол отново ще бъде домакин на събитието, което ще обедини водещи дигитални експерти и предприемачи от региона и страната. Те ще споделят умения и знания в сферата на дигиталните технологии и бизнес трансформацията, натрупани през дългогодишния им опит в бранша.
Събитието ще бъде открито малко преди 10 часа от кмета на община Шумен, проф. д-р Христо Христов и Преслав Бобев, организатор на събитията Digital4 и член на борда на директорите на RED Group Capital.
"Щастливи сме, че вече втора година даваме възможност на предприемачите в региона, които търсят начини да дигитализират и развиват бизнесите си, да почерпят знания от лидерите в сферата. Вярваме, че промяната идва както от бизнеса, така и от младите хора, които гледат към бъдещето през призмата на технологиите. Затова поставяме акцент върху тях и включваме теми, които имат пряко значение за развитието им.“, споделя Преслав Бобев.
Второто издание на Digital4Shumen ще разгледа теми, важни за успешното дигитално присъствие и развитие на компаниите. В програмата са включени актуални въпроси като използването на изкуствен интелект и ролята на киберсигурността. Участниците ще се запознаят с практични инструменти за дигитализация на бизнеса, включително управление на време и процеси, както и методи за ефективно рекламиране в различни канали.
Сред водещите фигури в конференцията са популярната сред младото поколение създателка на съдържание Изабел Овчарова и предприемачът Цветан Радушев, и двамата с корени в Шумен. Изабел ще разкрие повече за потенциала на инфлуенсър маркетинга като инструмент за растеж на бизнеса, а Цветан ще представи практични
насоки за това как да бъдем по-ефективни с помощта на изкуствения интелект.
Digital4Shumen се утвърждава като значимо събитие за Североизточна България, предоставящо ценна възможност за обмен на знания, идеи и професионални контакти. Конференцията поставя акцент върху развитието на следващото поколение дигитални експерти, като тази година всяко закупено участие ще подкрепи обучението на учениците от ПГМЕТТ "Христо Ботев“ в Шумен чрез осигуряване на достъп до съвременни AI инструменти.
Конференцията е част от мрежата Digital4, обхващаща над 15 областни града. През 2024 г. инициативата привлече над 5000 участници. Digital4Shumen се организира от IMG Connect с генералната подкрепа на Община Шумен, а билети могат да бъдат закупени през официалния сайт на събитието.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.