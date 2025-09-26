ЗАРЕЖДАНЕ...
Директор на училище помоли: Не търсете сензация! Детето, което е малтретирано, със сигурност изживя милиони пъти отново издевателството
Пореден случай на брутална агресия между деца разтърси социалните мрежи. Ученички удряха и унижаваха друго момиче. Кадрите бяха разпространени в четвъртък в социалните мрежи от възрастен, попаднал на клип с насилието. Те предизвикаха огромна вълна от възмущение.
На тях се вижда как група момичета, около 12-13 годишни, принуждават друго момиче да си съблече дрехите и да им се моли на колене, да им целува обувките, докато я дърпат за косата и й удрят шамари.
“Цялата общественост сме потресени от това, което видяхме. Съчувстваме на детето, което е подложено на този тормоз", допълни директорът на училището, в което учат две от децата във видеото. По думите й нападнатото дете е на същата възраст като другите две възпитанички на училището й.
“Това се случва в почивен ден, на национален празник, далеч от училището в друг квартал. Децата не можаха да дадат стойностно обяснение. Това, което разбрахме, е че има някаква вражда през социалните мрежи, обиждали се едни други и се стига до това зверско отмъщение. Разпознавайки едно от децата във видеото, стигнахме до другото, което снима. Подадохме веднага информацията на разследващите органи. В клипа има още 6 участници, но не са наши ученици. Очаквам да бъдат разпознати от техните родители и училища, защото трябва да спрем такива издевателства", коментира Груева.
Тя помоли хората в социалните мрежи да не търсят сензация, когато става въпрос за съдбата на деца. “Тяхната психика е изключително крехка. Детето, което е малтретирано, със сигурност изживя милиони пъти отново издевателството".
“Ученичките споделиха, че същата вечер са се свързали с бащата на жертвата и са се опитали да се извинят. Това не ги оправдава и трябва да се научат, че носят отговорност за постъпките си. Ние като институция не можем да се дистанцираме. Апелът ми е заедно да се преборим с това зло и да приемем всякакви възпитателни мерки и реформи, за да може агресията да бъде ограничена", допълни директорът.
“И двете нападателки са с много добро поведение в училище, едната е отличничка. До този момент те не са давали повод да се провеждат срещи с психолози. Започнаха митове и легенди, че едното е било изключено. Няма такова нещо", обясни тя.
“Родителите им бяха шокирани. Нищо не е било споделено с тях и са изумени от злодеянието им. Попитаха ги как биха се почувствали те, ако са на мястото на детето", каза Груева.
По думите й за децата следва санкция след решение на педагогически съвет. “Ще изчакаме и компетентните органи, сигнализирали сме и ДАЗД".
Санкциите са две тежки - предупреждение и категорично преместване в друго училище. По-леките са преместване в друга паралелка. "Смятам, че случаят заслужава този обществен интерес и ние като институция, не можем да си затворим очите. Аз съм по-скоро за по-тежки мерки, за да бъде изкоренено това", допълни Груева.
