Директорката на училището, в което тази сутрин 12-годишно дете беше намушкано с нож, заяви пред bTV, че не е имало напрежение между двете деца, нито между техните семейства.По думите ѝ всичко се е случило за части от секундата - в голямото междучасие, на “шега"."Пострадалото дете е транспортирано в "Пирогов", то е адекватно", допълни директорката.И двете семейства са уведомени и са в училището.Осмокласникът, извършил нападението, е с тежко семейно положение - неговият баща е починал, а грижи за него в момента полагат баба му и дядо му.