Директорът на СДВР за задържания след инцидента с дерайлиралия трамвай: Направил го е под въздействие на изпито голямо количество алкохол
"Първо задържахме 29 годишен младеж и установихме, че той е един от участниците като признава за извършеното деяние на неговия 22-годишен приятел и показа чат комуникация, от която става ясно, че извършителят съжалява за ислучилото се и го е направил под въздействие на изпито голямо количество алкохол", обясни
Стана ясно, че 22-годишният е признал за извършеното престъпление.
