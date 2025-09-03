"Две лица са опитали да се качат в мотрисата от вратата за пътници и след като не успели и през незатворено прозорче бъркат и задвижват трамвая през ръчка, която се намира на около 1,50 метра от земната повърхност". Това каза директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов."Първо задържахме 29 годишен младеж и установихме, че той е един от участниците като признава за извършеното деяние на неговия 22-годишен приятел и показа чат комуникация, от която става ясно, че извършителят съжалява за ислучилото се и го е направил под въздействие на изпито голямо количество алкохол", обясниСтана ясно, че 22-годишният е признал за извършеното престъпление.