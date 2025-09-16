ЗАРЕЖДАНЕ...
Директорът на ВиК - Ловеч Данаил Събевски подаде оставка
Оставката идва след искане на министъра на регионалното развитие Иван Иванов. Причина е липсата на съгласуване, планиране и координация по обявяване на режим на водоподаване в Ловеч.
Припомняме, че и в Ловеч въведоха воден режим заради продължителното засушаване, силното намаляване на дебита на водоснабдителна група "Черни Осъм" и водоизточниците за града.
Режимът се въвежда за:
- град Ловеч от 06:00 до 23:00 часа.
- квартал "Гозница" от 06:30 до 23:30 часа.
- без квартал "Продимчец".
