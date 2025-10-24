ЗАРЕЖДАНЕ...
Директорът на училището, в което се пръскаха с лютив спрей: Санкции ще има според степента на виновност
© bTV
Две ученички се спречкват в едно от междучасията. Едното момиче изважда лютив спрей и пръска другото, припомня "Фокус".
Дежурната учителка се намесва и се опитва да ги разтърве, но 18-годишното момиче успява да напръска и нея, както и деца, които са в близост.
Всички пострадали са прегледани от лекар, няма настанени в болница.
"Учителката е получила зачервяване на окото и е оказана медицинска помощ. Едно дете, което искало да помогне, също е било обгазено. Бяха предприети незабавни мерки, извикана е линейка, оказана е медицинска помощ и на колежката, и на детето“, каза директорът на училището Виктор Григоров пред bTV.
Още се изяснява причината за спречкването между двете ученички.
На педагогически съвет са обсъдени действията, които училището трябва да предприеме и евентуални наказания според степента на постъпката на ученичките.
"Санкции ще има във връзка с установяване на степента на виновност“, каза Григоров.
Ще има и допълнителни мерки за сигурност в училището. Една от идеите е система с чипиране, за да се подобри контрола на влизането на външни лица.
Още от категорията
/
Психиатър е категоричен: Родителите трябва да бъдат привлечени като съпричастни към престъпното деяние на своето дете!
22.10
Катинчарова за изборите в Пазарджик: България не е по пътя на демокрацията, а на пътя на диктатурата
22.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жертвите от къщата на ужасите в Люляково са изгорели живи!
16:13 / 23.10.2025
Съдът решава съдбата на масовия убиец от Люляково
15:33 / 23.10.2025
Собственик на бизнес, който задържа цените: Ако ситуацията остане...
11:42 / 23.10.2025
Евакуация в наше училище! Линейка отведе учителка и ученичка!
11:04 / 23.10.2025
Агресията по улиците продължава: Баща сигнализира, че детето му е...
08:25 / 23.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.