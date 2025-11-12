До 19 ноември: Променят движението по АМ "Хемус"
©
При работата в участъка поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Още от категорията
/
Адвокатите на обвинените в кражба на гориво в Старозагорско: Няма доказателства, че подзащитните ни имат съпричастност към извършеното деяние
09.11
На 10 ноември заради асфалтиране се променя организацията на движение по АМ "Тракия" в област Пловдив
07.11
Вучич отговори на Радев за опасността от доктрината "Сръбски свят": Българският президент трябва да оправдае бъдещия военен съюз
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
В Русе се гледа делото на 19-годишния шофьор, прегазил трима души...
15:35 / 11.11.2025
Задържаха мъж шофирал с рекордните 4.23 промила
11:37 / 11.11.2025
Надпис "убиец" се появи на гаража на мъжа, прегазил кучето Мая
08:52 / 11.11.2025
Гледат делото срещу 19-годишния шофьор, причинил катастрофа с 3 ж...
08:21 / 11.11.2025
Спряха за проверка варненска кола, зад волана пияна шофьорка
17:31 / 10.11.2025
Граждани създадоха петиция срещу мъжа, прегазил умишлено куче в С...
14:36 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.