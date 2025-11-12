Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по АМ "Хемус“ в участъка между 8-и и 21-и км в Софийска област. От днес до 19 ноември между 8 ч. и 17 ч., за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите и повишаване на безопасността ще се отстранява крайпътна растителност в 13-километровата отсечка на магистралата в двете посоки на движение, съобщи АПИ.При работата в участъка поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника, а трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.