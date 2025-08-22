ЗАРЕЖДАНЕ...
Доживотен затвор без право на замяна поискаха близките на починалия Динко Георгиев
Доживотен затвор без право на замяна поискаха близките на починалия Динко Георгиев. Съпругата му разказа, че скандалът в злополучната нощ е започнал след отправена от нея молба за спазване на тишина.
Синът на Динко Георгиев - Ивайло Георгиев, настоя за усилия от страна на институциите в посока превенция.
Събралите се жители на Генерал Тошево поискаха справедлив процес и повдигане на обвинение срещу всички замесени по случая със смъртта на техния съгражданин.
