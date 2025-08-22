На протест жители на добруджанския град Генерал Тошево поискаха максимална присъда за задържания след смъртта на фотографа Динко Георгиев. Повод за недоволството стана нападение след междусъседски скандал, случило се на 13 август, след което 67-годишния мъж беше приет за лечение в многопрофилната болница в Добрич, където три дни по-късно почива.Доживотен затвор без право на замяна поискаха близките на починалия Динко Георгиев. Съпругата му разказа, че скандалът в злополучната нощ е започнал след отправена от нея молба за спазване на тишина.Синът на Динко Георгиев - Ивайло Георгиев, настоя за усилия от страна на институциите в посока превенция.Събралите се жители на Генерал Тошево поискаха справедлив процес и повдигане на обвинение срещу всички замесени по случая със смъртта на техния съгражданин.