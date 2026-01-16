Състав на Окръжния съд в Добрич призна за виновен 33-годишен подсъдим по обвинение за убийство, опит за убийство и причиняване на средна телесна повреда, съобщиха от пресцентъра на съда.Мъжът е признат за виновен в това, че на 7 март 2024 г., в Добрич, умишлено умъртвил 56-годишен мъж от същия град, като му нанесъл прободно-порезна рана, като деянието е извършено по хулигански подбуди.Подсъдимият е признат за виновен и по обвинението, че на същата дата и място, по хулигански подбуди, направил опит умишлено да умъртви друг жител на града, нанасяйки му прободно-порезна рана, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини.Съдът призна подсъдимия за виновен и в това, че на 25 февруари 2024 г., в Добрич, по хулигански подбуди, чрез използване на нож, причинил средна телесна повреда на жител на града, обусловила постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота.Според посоченото в обвинителния акт подсъдимият без причина е насочил агресията си към потърпевшите при разминаване с тях на общодостъпни места – градския парк "Свети Георги", по пътека близо до голям магазин в града и в района на паметник "Добротица“.За всяко от деянията съдът наложи отделни наказания на подсъдимия, като определи той да изтърпи най-тежката от постановените санкции, а именно доживотен затвор при първоначален специален режим на изтърпяване.С постановената присъда подсъдимият е осъден да заплати по 76 693,78 евро /по 150 000 лв./ на двама родственици на починалия, като обезщетение за претърпени от всеки от ищците неимуществени вреди. Уважен е и граждански иск за 25 564,60 евро /50 000 лв./, предявен от пострадалия в резултат на деянието от 25 февруари 2024 г.Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - Варна в 15-дневен срок.Мотивите към постановения съдебен акт ще бъдат изготвени в законоустановения срок