Дъщерите на един от рибарите от потъналия край Маслен нос кораб: Никой не ни е търсил
Илияна вижда за последен път баща си Людмил вечерта преди да отплава с риболовния кораб на капитан Христо Спасов. "На 18-и дойдоха гранични полицаи, взеха номера му и казаха, че корабът е потънал", разказва Илияна Мутишева пред NOVA.
"В 8:40 часа е имало сигнал, от 8:43 са в неизвестност", твърди Людмила Мутишева.
Никой повече не е направил опит за контакт с близките на Людмил Мутишев. "Не знам вече кой ден е. Никой досега не ни се е обадил да каже къде ги издирват и какво става", заяви Людмила.
"Никой не ни е търсил. Ние търсихме военноморските сили. Казаха ни: "Ако искате - влезте вие, търсете баща ви!", твърди Илияна.
Това поражда съмнения у двете сестри. По думите им "нещо се прикрива". Според тях телата на рибарите може да са "вътре в потъналия кораб".
Людмил Мутишев е опитен рибар и досега не е имал инциденти. "Баща ми не е рибар от вчера! Има над 30-годишен опит. Подобни случаи въобще не е имало. Той като работник е влязъл да си изкарва прехраната", твърди Людмила.
Според нея капитан Христо Спасов също не би рискувал, ако не е бил сигурен, че всичко е наред.
"Баща ми е със сина си. Никой баща не би посмял да направи това", категорична е Людмила.
Двете жени настояват търсенето да продължи. "Те може би да са мъртви, но властите са длъжни да ги извадят. Не могат да ги оставят там. Поне да ги погребем, за да знаем. Така какво чакаме - и ние не знаем!", споделя Людмила.
