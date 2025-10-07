Обстановката в област Добрич е нормална и спокойна. За изминалото денонощие количеството паднал дъжд в град Добрич е 12,9 л на кв. м. Няма подадени сигнали на тел. 112. Служители на РД ПБЗН са оказали съдействие за контролирано отводняване в сградата на Горско стопанство в град Добрич, съобщиха от областната администрация.От електроразпределителното дружество информират, че в областта към 7:00 ч. днес няма населени места без електрозахранване с продължителност на прекъсване повече от 6 часа.Дежурният във ВиК информира, че има авария на Помпена станция Тервел и затова с нарушено водоподаване са селата Полк. Савово, Каблешково, Честименско, Бонево, Кочмар, Проф. Златарски и Войниково.От общините не са постъпвали сигнали за възникнали проблеми в резултат на повишаване на водни нива на територията на областта.И днес валежите продължават, в сила е червен код за количествата дъжд, които се очаква да паднат в областта. Призивът е за повишено внимание и при опасност да се подават сигнали на тел. 112, като се следват указанията на властите и аварийните служби.