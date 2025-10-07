ЗАРЕЖДАНЕ...
Дъждът наводни важна сграда в Добрич
От електроразпределителното дружество информират, че в областта към 7:00 ч. днес няма населени места без електрозахранване с продължителност на прекъсване повече от 6 часа.
Дежурният във ВиК информира, че има авария на Помпена станция Тервел и затова с нарушено водоподаване са селата Полк. Савово, Каблешково, Честименско, Бонево, Кочмар, Проф. Златарски и Войниково.
От общините не са постъпвали сигнали за възникнали проблеми в резултат на повишаване на водни нива на територията на областта.
И днес валежите продължават, в сила е червен код за количествата дъжд, които се очаква да паднат в областта. Призивът е за повишено внимание и при опасност да се подават сигнали на тел. 112, като се следват указанията на властите и аварийните служби.
