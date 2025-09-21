ЗАРЕЖДАНЕ...
Два пожара в населени места край Варна, засегнати са къщи и гори
Първият сигнал е за град Суворово и е получен в 13:26 часа. Огънят е тръгнал от запалена суха трева в ромския квартал, след което е навлязъл в близката гора в посока село Дръндар. На място са били изпратени три автомобила на пожарната.
Вторият пожар е избухна около 13:50 часа в село Баново. Две къщи са били опожарени, а заради силния вятър огънят продължава да се разпространява и застрашава съседното село Просечен, съобщиха още от полицията.
На място са изпратени седем автомобила на пожарната, а кметът на селото мобилизирал местни земеделски производители, които с помощта на селскостопански машини разорават нивите, за да спрат разпространението на пламъците.
Няма пострадали хора при пожарите.
