Два пожара във Варненска област днес. За това съобщиха от Областна дирекция на МВР във Варна.Първият сигнал е за град Суворово и е получен в 13:26 часа. Огънят е тръгнал от запалена суха трева в ромския квартал, след което е навлязъл в близката гора в посока село Дръндар. На място са били изпратени три автомобила на пожарната.Вторият пожар е избухна около 13:50 часа в село Баново. Две къщи са били опожарени, а заради силния вятър огънят продължава да се разпространява и застрашава съседното село Просечен, съобщиха още от полицията.На място са изпратени седем автомобила на пожарната, а кметът на селото мобилизирал местни земеделски производители, които с помощта на селскостопански машини разорават нивите, за да спрат разпространението на пламъците.Няма пострадали хора при пожарите.