ЗАРЕЖДАНЕ...
Двама са пострадалите при инцидента в "Арсенал", прокуратурата поема случая
©
До момента е установено, че в 10,30 ч. в цех в завод "Арсенал“ в гр. Казанлък, по време на извършване на ремонтни работи на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин е настъпила трудова злополука.
Пострадали са двама мъже. Единият от тях е на 46 г. Той е с коремна травма, като му се извършва оперативна интервенция. Вторият е на 56 г. Той е с травма, увреждаща слуха му. В помещението не е възникнал пожар и не са причинени материални щети.
По досъдебното производство се извършват действия по разследването - оглед на местопроизшествие. Предстои назначаване на съдебномедицинска и техническа експертизи за установяване на причината за настъпване на инцидента. Предстоят разпити на свидетели. Срокът за разследване е двумесечен.
Още от категорията
/
Светослав, който срещна леопарда: Замръзнах. Видях, че то не е агресивно спрямо мен, въобще не ме отрази.
09:08
Столичният електротранспорт категоричен: Имало е външна намеса, ватманът на дерайлиралия трамвай е временно отстранен от работа
03.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Четири са вече жертвите на тежката катастрофа в Хасковско
16:32 / 03.09.2025
"Пирогов": 15-годишното дете е в стабилно състояние, другото оста...
16:33 / 03.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.