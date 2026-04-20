Гласоподавателите в балчишките села Стражица и Бобовец се заканват за следизборен протест, след като месец са с нарушено водоподаване, а дългогодишният им проблем не само че не се решава, а се използва за предизборни обещания. По думите на кмета на селото Шукри Али новата седмица за тях означава протест и ще направи необходимото, за да бъдат протестните действия законни, разказва БНР.

"Работя в строителството, връщам се вечер целия в прах и няма как да се изкъпя. Имам болна майка, три деца и баня от 10 хиляди лева, която не мога да използвам. Това е безумие. 21 век в България" – коментира безобразната ситуация жител на село Стражица.

Преди проблемът им се обострял предимно лятото, но сега се разраства и в другите месеци.

По думите на местните жители, липсата на вода сериозно затруднява ежедневието им. "Работим тежка работа. В 21 век сме, а носим вода с тубите", споделят те. Разказват, че често са принудени да търсят помощ от съседни населени места, за да си осигурят вода за битови нужди.

Според хората проблемът не е от вчера. "От поне 20 години всяко лято сме без вода. Сега вече започва още по-рано", казват кметът Шукри Али. По техни твърдения водата се отклонява към вилната зона на Балчик, където през летния сезон потреблението рязко нараства.

Жителите изразяват недоволство и от неизпълнени обещания. "По време на предизборните кампании ни обещават, че ще има вода, но нищо не се променя", коментират те. Хората настояват за конкретни действия, а не за нови обещания.