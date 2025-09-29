Сподели close
Движението на АМ "Тракия" буквално е застинало. Това става ясно от кадри на шофьори в социалните мрежи.

Припомняме, че тапите по аутобана са заради ремонти.

От АПИ съобщиха, че в участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик.

Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!