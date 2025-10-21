Движението по магистрала "Марица" в посока Свиленград е силно затруднено, научиТежкотоварен автомобил е застанал перпендикулярно на пътното платно и преминаването оттам е невъзможно. Тирът е претърпял пътнотранспортно произшествие и е запречил пътя.Инцидентът е станал на 23-ия километър на магистралата. Образувало се е километрично задръстване, има разпилян товар."Изобщо не тръгвайте, ако имате път в тази посока", съветват шофьори, попаднали в тапата.