ЗАРЕЖДАНЕ...
Дядо от Добричко е в кома заради направена забележка
©
Жена направила забележка на съседи от ромски произход заради много шум. В замяна получила множество грозни обиди.
Тя е била сама в дома си, а когато съпругът й и синът й се прибират потърсили обяснение от шумните съседи.
Двамата били нападнати от многобройната компания, а след тежките удари 70-годишният баща паднал на земята в безсъзнание.
В момента той е в интензивното отделение на болницата в Добрич и е в кома.
Синът му Ивайло Георгиев даде гласност на случая, който е от сряда вечерта, защото има опасения, че нападателите ще заминат за Германия, където живеят.
"Виждам ги, че приготвят куфари и багажи и се опасявам, че ще тръгнат за Германия, а случаят ще остане просто като една статистика. Още повече, че границата с Румъния е само на 7 километра и сега - в Шенгенското пространство, могат да стигнат необезпокоявани до Германия“, сподели той пред медийна група "Добруджа“.
Георгиев разказа, че ромите са се нанесли в съседната къща преди около три години, но до сряда вечерта между съседите не е имало нито физическа, нито вербална агресия.
Още от категорията
/
Окръжен съд – Бургас опроверга твърдението, че майката на младежа, помел туристи в Слънчев бряг, работи в съдебната система
15.08
След тежката катастрофа в София: 1 загинал, 6-ма пострадали, от които 3-ма с опасност за живота
15.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мъж обвини жена, че пренася бомба на летището в София
16:59 / 15.08.2025
Кошмар за шофьорите на "Хемус", отбиват ги през пътя Шумен – Варн...
16:51 / 15.08.2025
Започна изтеглянето на цистерните от дерайлиралия влак край Пясъч...
15:58 / 15.08.2025
Задържаха варненец, прилагал незаконно рехабилитационни и алтерна...
15:29 / 15.08.2025
Качеството на въздуха след пожара край Пясъчево: Има ли замърсява...
14:51 / 15.08.2025
Качеството на въздуха след пожара край Пясъчево: Има ли замърсява...
15:12 / 15.08.2025
Актуални теми
Виктор1
преди 5 мин.
Има ли цигани, има шум, мръсотия, кражби и побоища. Не може да се живее нормално до такива хора.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.