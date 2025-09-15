във връзка с тежката катастрофа на бул. "Ботевградско шосе".
"Пълно безобразие и незачитане на правилата. Резултатът е един умрял, по-скоро размазан, този път без случайни жертви. Късмет, може би", пише още Русинова.
Припомняме, че инцидентът стана тази сутрин в посока АМ "Хемус". Все още няма официална информация от СДВР по случая.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.