Катастрофа блокира участък от пътя София – Варна. Произшествието е в района на разклона за великотърновското село Балван, потвърди заМарияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР – Велико Търново."Джип се е ударил в снегорин. Тежко пострадали няма. Някои от пътниците са се оплаквали от болки в краката и гръдния кош, като ще им бъде оказана медицинска помощ“, обясни още Христова.Пътят не е затворен, но преминаването се случва много бавно. Движението се регулира от служители на "Пътна полиция“. Вече има образувала се и километрична колона от автомобили.Към момента затворени пътни участъци в област Велико Търново няма. Пътищата са проходими при зимни условия, като се почистват и обработват постоянно. Има сигнали за закъсали автомобили – в района на Прохода на Републиката, в района на Полски Тръмбеш и на други места, като колите и камионите се изтеглят своевременно. За щастие няма данни за пострадали граждани.От Областна дирекция на МВР – Велико Търново апелират шофьорите да са внимателни, да се движат със съобразена скорост и да не тръгват на път, ако автомобилите им не са подготвени за зимни условия.