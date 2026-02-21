Джип се заби в снегорин, катастрофата блокира пътя София - Варна
"Джип се е ударил в снегорин. Тежко пострадали няма. Някои от пътниците са се оплаквали от болки в краката и гръдния кош, като ще им бъде оказана медицинска помощ“, обясни още Христова.
Пътят не е затворен, но преминаването се случва много бавно. Движението се регулира от служители на "Пътна полиция“. Вече има образувала се и километрична колона от автомобили.
Към момента затворени пътни участъци в област Велико Търново няма. Пътищата са проходими при зимни условия, като се почистват и обработват постоянно. Има сигнали за закъсали автомобили – в района на Прохода на Републиката, в района на Полски Тръмбеш и на други места, като колите и камионите се изтеглят своевременно. За щастие няма данни за пострадали граждани.
От Областна дирекция на МВР – Велико Търново апелират шофьорите да са внимателни, да се движат със съобразена скорост и да не тръгват на път, ако автомобилите им не са подготвени за зимни условия.
