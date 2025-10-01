Мобилни екипи на ОДМВР- Шумен ще проведат срещи с жителите на отдалечени и малки населени места на територията на област Шумен през месец октомври. Това съобщиха от полицията.В мобилните екипи са включени полицейски инспектори от криминална полиция, икономическа полиция, охранителна полиция и на РДПБЗН- Шумен. Тяхна задача е да проверят има ли нерешени проблеми от компетентността на полицията. По приетите сигнали, които не от компетентността на полицията ще се предприемат действия за уведомяване и търсене на решение на проблеми от институциите, от които зависи.Утре, 2 октомври екипите ще посетят селата Изгрев и Осеновец. Срещите ще се проведат в кметствата. Началният час в село Изгрев е в 10:00 часа, а в село Осеновец в 11:00 часа.На 9 октомври ще бъдат на територията, обслужвана от РУ- Велики Преслав, за да се срещнат с жителите, кметовете и кметски наместници на селата Риш и Веселиново. Първата среща започва в 10:00 часа, а в село Веселиново началният час е 11:00 часа.С жителите на селата Преселка и Беджене са предвидени срещи на 16 октомври. В 10:00 часа в кметството на Преселка е насрочена първата срещата с местните жители, а в 11:00 ще започне срещата в село Беджене.На 23 октомври мобилните екипи ще посетят селата Средковец и Гусла. Началният час на срещата в село Средковец в сградата на кметството е в 10:00, а в село Гусла – в 11:00 часа.На 30 октомври екипите ще се срещнат с жители на селата Студеница и Тервел. Срещата в кметството на село Студеница започва в 10:00 часа, а в село Тервел началният час е 11:00.