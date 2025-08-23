При операция на служители от Главна дирекция "Гранична полиция" тази вечер е задържан бус с 24 нелегални мигранти, представяли се за граждани на Афганистан. Шофьорът на буса с русенска регистрация опитал да избегне полицейска проверка, не се подчинил на звуковите и светлинни сигнали и навлязъл в село Лозенец.С цел да бъдат запазени животът и здравето на туристите, незабавно са придприети действия за спирането му. Шофьорът побягнал. Превозното средство продължило по инерция и ударило два паркирани леки автомобила. Нанесени са им леки материални щети. Работи се активно за издирването на изягалия водач.Екипи на Спешна помощ осъществяват на място медицински прегледи на нелегалните мигранти. Районът е отцепен от служители на районното полицейско управление в Царево.Малко по-рано на КПП - Караагач служители на Гранична полиция са спрели автомобил, за който има данни, че е изпълнявал ролята на пилотен на буса. Шофьорът на автомобила е задържан. Действията по цялостното изясняване и документиране на случая продължават.