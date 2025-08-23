ЗАРЕЖДАНЕ...
Екшън в Бургаско, бус с мигранти се вряза в автомобил, шофьорът избяга
©
С цел да бъдат запазени животът и здравето на туристите, незабавно са придприети действия за спирането му. Шофьорът побягнал. Превозното средство продължило по инерция и ударило два паркирани леки автомобила. Нанесени са им леки материални щети. Работи се активно за издирването на изягалия водач.
Екипи на Спешна помощ осъществяват на място медицински прегледи на нелегалните мигранти. Районът е отцепен от служители на районното полицейско управление в Царево.
Малко по-рано на КПП - Караагач служители на Гранична полиция са спрели автомобил, за който има данни, че е изпълнявал ролята на пилотен на буса. Шофьорът на автомобила е задържан. Действията по цялостното изясняване и документиране на случая продължават.
Още по темата
/
Митничари на "Капитан Андреево" пресякоха контрабанда на 20 лодки за трафик на нелегални мигранти
13.08
Чужденец, трафикант на нелегални мигранти, се блъсна в патрулка в Ямбол! Колата крадена, в нея и деца
05.08
Златанов: Освен да спираме и да задържаме мигрантите - първото, което правим, е да спасяваме и техните животи в топлите дни
04.07
Еврокомисарят по вътрешните работи към Борисов: Вие свършихте страхотна работа, защитавайки външната си граница от мигранти
29.04
Предадоха на съд петима граждани за случая с 18-те афганистанци, които бяха намерени мъртви в камион край Локорско
01.04
Още от категорията
/
Съдът остави в ареста варненеца Ивелин Цветанов, сочен за убиец на полицейската съпруга от Първомай
22.08
Адвокатът на обвинения за смъртта на Димитрина от Първомай: Ивелин Цветанов не е истинският убиец
22.08
Бащата на Сияна за полицейското синче: Това не е поведение на човек, който може да управлява автомобил
22.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Пълен обрат в новините за състоянието на Марти! Дано да се възста...
22:44 / 22.08.2025
Имотният данък: От около 502 лв. на човек в Несебър до под 4 лв. ...
21:49 / 22.08.2025
Поривите на вятър в Русе достигнаха до 86 км/ч – пожарникарите за...
21:48 / 22.08.2025
Буря спря движението по Дунав мост при Русе – Гюргево, но то вече...
20:39 / 22.08.2025
Съдът остави в ареста варненеца Ивелин Цветанов, сочен за убиец н...
17:01 / 22.08.2025
Силно земетресение удари Румъния
15:29 / 22.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.